Die Bettler von Wien: Eine Annäherung

Zahlen oder Daten zu den Bettlern in der Stadt gibt es kaum, dafür aber viele Vermutungen. Und Widersprüche: Das Bundeskriminalamt spricht von organisierter Bettelei im großen Stil, die ganze Villen finanzieren soll. Die Beobachtungen der Bettellobby und der Caritas sprechen eine völlig andere Sprache.

Marianna trinkt Cappuccino. Ganz hinten, in der Ecke eines Wiener Cafés in der Innenstadt, während „Driving Home for Christmas“ im Radio läuft. Ob die 56-Jährige dieses Weihnachten zu Hause sein kann, das weiß sie noch nicht. Genauso wenig, wann sie sich wieder eine Tasse Kaffee selbst bezahlen können wird.