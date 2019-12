Schwarz-Rot: Steirische Landesregierung steht - mit Bogner-Strauß

(c) imago images/CHROMORANGE (CHROMORANGE / Franz Perc via www.imago-images.de)

Landeshauptmann und Wahlsieger Hermann Schützenhöfer präsentierte in Graz sein Regierungsteam. Die ÖVP bekam eine neue Landesrätin dazu: Juliane Bogner-Strauß.

Nach drei Wochen Verhandlungen präsentierten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und seinem künftigen Stellvertreter, Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ), ihr Koalitionsabkommen: die „Agenda Weiß-Grün“, ein schwarz-rotes Regierungspapier benannt nach den steirischen Landesfarben.

Nach dem Wahlsieg der ÖVP und den Verlusten der SPÖ gab es etwas Bewegung in der Aufteilung der Regierungsverantwortung. Ein Landesratsposten wechselte von Rot zu Schwarz - und ging gleich an eine prominente Vertreterin von Sebastian Kurz' „Neuer ÖVP“: Juliane Bogner-Strauß. Die steirische Wissenschaftlerin war 2017 in die Politik gewechselt und unter Türkis-Blau Frauenministerin gewesen, zuletzt verhandelte sie das Thema in den Koalitionsgesprächen mit den Grünen im Bund. Bogner-Strauß wird in Graz nun Landesrätin mit den Zuständigkeiten Gesundheit, Pflege, Bildung und Gesellschaft.

Personell kaum Veränderung

Insgesamt heißt das nun: Fünf Landesräte werden von der ÖVP, drei von der SPÖ gestellt. Bei den restlichen Regierungsmitgliedern gab es kaum Überraschungen, alle - bis auf den nach der Wahl ausgeschiedenen Ex-SPÖ-Chef Michael Schickhofer - behielten ihre Funktionen, wenn auch in teils neuer Ressortzuständigkeit. Das heißt: Bei der SPÖ bleiben die Landesrätinnen Doris Kampus und Ursula Lackner im Amt. Die ÖVP setzt erneut neben Schützenhöfer und dem Neuzugang Bogner-Strauß auf Christopher Drexler, Barbara Eibinger-Miedl und Johann Seitinger setzen.

Der Koalitionsvertrag ist mit 70 Seiten übrigens deutlich umfangreicher als bei der Wahl 2015: Damals hatten die beiden Parteien lediglich 14 Seiten gebraucht. Neben der Sanierung des Landesbudgets dürfte ein Fokus auf Klimaschutz und Gesundheit liegen. Am Dienstag tritt der Landtag zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. (Red.)