Bar "Kleinod Prunkstück" verschiebt Eröffnung

Rund 1000 Gäste haben sich für die Eröffnungsparty Mittwochabend angemeldet. Weil die Bauarbeiten bis dahin doch nicht fertig sind, muss die Eröffnung auf Ende Jänner verschoben werden.

„Wir haben ein fast fertiges Lokal, aber nachdem uns der Polsterer heute darüber informiert hat, dass er die Hälfte der Sitzbänke doch nicht liefern kann, mussten wir die Eröffnung verschieben“, sagt David Schober am Mittwoch gegenüber der „Presse.“ Er hätte gemeinsam mit seinen Kollegen Daniel Schober, Alexander Batik und Oliver Horvath Mittwochabend die neue Bar Kleinod Prunkstücke in der Wiener Innenstadt eröffnet. Nach dem Stammhaus in der Singerstraße und einigen temporären Projekten, wollen sie den neuen Standort in der Bäckerstraße eröffnen.

Bis zuletzt wurde auf der Baustelle auf Hochtouren gearbeitet. Ganz fertig wäre die neue Bar ohnehin nicht gewesen. „Wir hätten viel improvisiert, aber das sind Kleinigkeiten, das hätten die Gäste nicht gemerkt." Mit der Nachricht, dass die Sitzbänke doch nicht geliefert werden können, habe man sich aber entschieden, die Eröffnung zu verschieben. „Jetzt nehmen wir den Druck raus und machen alles in Ruhe fertig“, sagt Schober, der selbst die letzten drei Tage und Nächte so gut wie durchgemacht hat. Jetzt müssen einmal die Gäste informiert werden, die sich angemeldet haben. Gut 1000 Personen wären zur Friends & Family-Party gekommen. Wann genau dann wirklich eröffnet wird, ist noch nicht klar. Immerhin verzögern sich einige Arbeiten wegen der Weihnachtsfeiertage. Schober schätzt, dass es Ende Jänner dann so weit sein wird.

Das neue Kleinod Prunkstück soll sich an Über-30-Jährige richten und neben Signature-Cocktails wie „Bonsai Sour“ oder „Neo Cuban“ auch einen eigenen Tanz-Bereich bieten.

So soll das neue Kleinod Prunkstück aussehen. Kleinod

(ks)