Verliert Trump nun sein Amt? Das US-Repräsentantenhaus hat Donald Trump wie erwartet des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses für schuldig befunden und ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet. Bei der Abstimmung in der Nacht wurde einmal mehr die Kluft zwischen den Parteien sichtbar. Was bedeutet das Votum für die Wahlen? Und wie geht es nun weiter? Mehr dazu. [premium]

„Ein Schuss ins Leere“ drohe das Impeachment gegen Donald Trump für die Demokraten zu werden, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher in der Morgenglosse. Denn: „Die Partei steht geschlossen hinter ihm, er erfüllt seine Wahlversprechen und die Wirtschaft läuft rund.“ Mehr dazu.

Das Ende des Homo erectus. 2019 postulierten Forscher die Existenz weiterer Homo-Arten: Homo luzonensis und Homo floresiensis. Die Entdeckungen stören das Bild, dass der Homo erectus der Ahne aller Homo-Arten ist. Aber wie lange ist der Homo erectus noch auf Erden gewandelt? Mehr dazu.

Ausnahmezustand in Australien. Wegen der verheerenden Buschbrände haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Metropole Sydney und den Teilstaat New South Wales erklärt. Für Teile von New South Wales wurden für Donnerstag Temperaturen von um die 45 Grad vorhergesagt, in der Regionalhauptstadt Sydney sogar ab Samstag 46 Grad. Mehr dazu.

Männer rauchen weniger. Erstmals ist die Zahl der Raucher weltweit gesunken, berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen die tödlichen Tabakprodukte. Frauen haben den Genuss von Tabak schon länger aufgegeben. Mehr dazu.

Julius Meinl vor Gericht. Der Buwog-Prozess geht in den letzten Verhandlungstag des Jahres 2019. Zu „Gast“ im Großen Schwurgerichtssaal wird der Banker Julius Meinl, einst Geschäftspartner des Hauptangeklagten, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, sein. Um 9.30 Uhr geht die Verhandlung los. Hellin Jankowski ist vor Ort. Mehr dazu.

