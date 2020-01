Iran: Abschuss womöglich aus Versehen

Raketen haben den Absturz der ukrainischen Boeing verursacht, sagen US-Vertreter. Demnach haben Satelliten die Explosion registriert.

Die Black Box bleibt im Iran. Das Verteidigungsministerium der Islamischen Republik bekräftigte das am Donnerstag Abend nochmals, als die neuen Spekulationen aus Washington und andernorts auf Teheran einprasselten. Jene Boeing 737 der Ukraine International, die am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran abstürzte, sei nicht nach einem technischen Gebrechen verunfallt, ließen US-Regierungsvertreter Medien wie CNN wissen. Von einem Defekt sprach und spricht nämlich der Iran.

Stattdessen sei die Maschine durch eine iranische Rakete – wohl versehentlich – abgeschossen worden, hieß es in Washington. Demnach zeigen Satelliten kurz vor dem Absturz der Boeing den Abschuss zweier Raketen, auch eine Explosion sei registriert worden. Und: Kurz zuvor hatte der Iran Raketen auf US-geführte Militärstützpunkte im Irak abgefeuert. Die jüngsten Spekulationen heizte dann US-Präsident Donald Trump selbst an, wenngleich er sich bei einer Veranstaltung im Weißen Haus kryptisch zur Causa äußerte: „Jemand hat womöglich einen Fehler gemacht.“ Auf die Frage, ob dieser Fehler versehentlich passiert sein könnte, antwortete er: „Ich weiß es nicht. . . An einem Punkt werden sie die Black Box freigeben müssen.“ Die AUA strich vorerst nun doch ihre Flüge nach Teheran, eine gestartete Maschine drehte in Sofia wieder um.

Dass Raketen zum Absturz der Maschine führten – keiner der 176 Insassen überlebte –, wies der Iran auch am Donnerstag brüsk ab. Das sei „wissenschaftlich gesehen“ gar nicht möglich, sagte Ali Abdezadeh, Chef der Luftfahrt-Behörde. Der Pilot habe kurz nach dem Abflug versucht, zum Teheraner Flughafen zurückzukehren. „Wie soll ein Flugzeug, das von einer Rakete getroffen wurde, versuchen, zurückzukehren?“, fragte Abdezadeh. Er kündigte aber an, dass die Auswertung der Black Box mit ukrainischen Experten erfolgen soll (die bereits eingetroffen sind), auch Boeing-Fachleute aus den USA, Kanada und Frankreich wolle man an den Untersuchungen zur Absturzursache beteiligen.

Auch die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB wird sich bei der iranischen Untersuchung zu dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs einbringen können. Sie teilte am Donnerstag mit, sie habe vom Iran eine Einladung zur Teilnahme an der Untersuchung erhalten und werde dieser Einladung nachkommen. Zu den möglichen Ursachen wollte sich die NTSB aber nicht äußern.

Keine Brandspuren gefunden

Die Ukraine äußerte bisher jedenfalls Zweifel an Teherans Darstellung des Absturzes von Flug PS752. Eher halte man einen Raketenangriff, Terrorismus, einen Zusammenstoß oder Motorschaden für möglich, hieß es noch am Donnerstag Vormittag. Denn das Flugzeug habe versucht, abzudrehen, sei aber sechs Minuten nach dem Start abgestürzt.

Später wandte sich das ukrainische Präsidialamt an die Öffentlichkeit: Internationale Partner, die Beweise hätten, sollten diese mit der Ukraine teilen. „Unser Land will die Wahrheit herausfinden.“

Von einem technischen Problem als Unfallursache waren zunächst auch westliche Geheimdienstquellen ausgegangen. Doch aufgrund des iranischen Raketenschlags auf US-Basen im Irak gab es von Anfang an auch Spekulationen, ob das Flugzeug nicht von einer Rakete getroffen worden war. Auch der kanadische Premier, Justin Trudeau, äußerte Zweifel an der offiziell-iranischen Version. Zuletzt konnten ukrainische Experten, die zur Untersuchung des Absturzortes nach Teheran gereist waren, keine Brandspuren an den Triebwerken feststellen. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Oleksij Danilow, erklärte, man suche am Unglücksort nach den Resten einer russischen Rakete.

Indes muss sich der Iran auf neue Sanktionen einstellen. Die Strafmaßnahmen seien verschärft worden, sagte Trump, ohne Details zu nennen. Der Präsident hatte mit der Anordnung zur gezielten Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani den Konflikt mit Teheran dramatisch verschärft. Zuletzt setzten beide Seiten auf Deeskalation.

Repräsentantenhaus stimmt gegen militärisches Vorgehen

Das US-Repräsentantenhaus hat unterdessen für eine Resolution gestimmt, die im Konflikt mit dem Iran die militärischen Vollmachten von US-Präsident Donald Trump beschränken soll. Der am Donnerstag mit der Mehrheit der oppositionellen Demokraten beschlossene Text fordert Trump zu einem Ende des militärischen Vorgehens gegen Teheran auf.

Die Resolution hat aber keine Gesetzeskraft und ist deswegen in erster Linie symbolisch. Das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus stimmte mit 224 Stimmen für die Resolution, 194 Abgeordnete stimmten dagegen. Die Resolution fordert den Präsidenten auf, den "Einsatz der US-Streitkräfte für Kampfhandlungen im Iran oder gegen den Iran oder gegen einen Teil seiner Regierung oder seiner Streitkräfte zu beenden". Eine Fortsetzung des Einsatzes soll demnach nur mit Billigung des Kongresses möglich sein. Der Text sieht aber auch Ausnahmen vor, etwa einen drohenden Angriff gegen die USA oder die US-Armee.

Indizien für Rakete?

Im Internet kursieren mögliche Indizien für einen Abschuss. Fotos zeigen den vom eigentlichen Raketenkörper abgetrennten Radarsuchkopf einer Rakete vom Typ 9M330 oder 9M331 „Fakel". Solche Raketen werden von radargesteuerten mobilen Kurzstreckenflugabwehrsystemen des russischen „Tor"-Systems verschossen (Nato-Code: SA-15 Gauntlet), wie sie auch bei den iranischen Streitkräften benutzt werden. Einen solchen Suchkopf will ein iranischer „Bürger-Journalist" in der Nähe des Unglücksortes irgendwo in einem Straßengraben gefunden haben. Nähere Angaben gibt es freilich bisher nicht, vor allem keine, die eine Positionsbestimmung der Aufnahme erlauben. Die Indizienlage ist daher durchaus zweifelhaft.

Der mutmaßliche Suchkopf einer Fakel-Rakete. Twitter/Babak Taghvaee

Die Fakel-Raketen werden von bodengestützten Radars per Funk gelenkt und in der Nähe des Ziels vom Zielsuchkopf zur Explosion gebracht. Einige Zweifler wandten ein, dass der Zielsuchkopf der Rakete doch einen Einschlag nicht überleben könne so wie jener, der im Internet kursiert. Allerdings müssen die Raketen ihr Ziel eben gerade nicht direkt treffen, da die Explosion schon in unmittelbarer Nähe, also mehreren Metern Abstand, ausgelöst wird und der eigentliche Sprengkörper, der Metallstücke um sich schleudert, sich unterhalb des Annäherungssuchkopfs befindet. Er wird daher bei der Explosion abgetrennt und kann durchaus halbwegs intakt auf den Boden fallen.

Vergleich: eine Fakel (hier Subtyp 9K330) military.cz/ausairpower.net

Wenige Stunden vor dem Absturz, den niemand überlebte, hatten die iranischen Streitkräfte zahlreiche ballistische Boden-Boden-Raketen auf US-Stützpunkte im Irak verschossen, als Rache für die Tötung des legendären iranischen Generals Qasem Soleimani durch US-Drohnen Anfang Jänner. Daher wird spekuliert, dass die iranische Luftabwehr hypernervös in Erwartung eines US-Gegenschlags gewesen sein könnte.

Russisches Tor-System im scharfen Schuss. Russian Military/RT

Am Donnerstag hieß es aus Kiew, dass Ermittler die Absturzstelle nach Resten von Raketenteilen absuchen wollten. Ein erster, äußerst schnell verfasster Bericht der iranischen Behörden indes spricht von ungenannten technischen Problemen des Flugzeugs, das allerdings erst vier Jahre alt war. Die Maschine vom Typ Boeing 737-800 der Ukrainian International Airlines war unterwegs nach Kiew, die meisten Insassen waren Iraner, Kanadier, Ukrainer, weiters unter anderen Schweden und Afghanen

Ein Video, das jemand vom Absturz machte, zeigt, dass etwas an der Maschine gebrannt hatte, möglicherweise ein Triebwerk, während sie zu Boden fiel.

