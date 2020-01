Teheran bekannte am Samstag, dass die Boeing aus der Ukraine irrtümlich abgeschossen wurde. Die dafür verantwortlichen Revolutionsgarden bringt das massiv unter Druck.

Drei Tage hatte Teheran geleugnet. In der Nacht auf Samstag kam die Wende: Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammed Javad Zarif gaben zu, die Streitkräfte hätten die ukrainische Boeing kurz nach dem Start in Teheran am Mittwochmorgen irrtümlich abgeschossen.