Hier wirkt der starke Putin plötzlich schwach

Völlig unerwartet hat Putin seine Rede zur Lage der Nation auf diesen Mittwoch vorverlegt. Der wirtschaftliche Stillstand zwang ihn dazu. Überwinden kann er ihn nicht mehr, weil er eine Geisel seines eigenen Systems ist. Diesem drohen noch dazu zwei Gefahren.

Moskau/Wien. Der Kreml-Chef hat es heuer offenbar eilig. In früheren Jahren hatte er sich mit seiner Rede an die Nation bis März Zeit gelassen. Nun aber, am Beginn seiner dritten Dekade an der Macht, sieht alles danach aus, als wäre Gefahr im Verzug. Er werde bereits am 15. Jänner vor die beiden Parlamentskammern treten, ließ er völlig unerwartet vor eineinhalb Wochen wissen. Die „Überwindung des Stillstandes bei den Einkommen“ und die „Überwindung der Armut“ wolle er thematisieren, sagte er. Es solle um Entscheidungen gehen, die getroffen werden müssen.