Zwischen Gier und Angst vor dem roten KP-Reich

Peking ist der wichtigste Handelspartner, doch dessen Einfluss, Berichte über Hackerangriffe, Spionage und die „heimliche Invasion“ verstören die Aussies zutiefst.

Sydney. Im Dezember gab Chinas Botschafter in Australien eine äußerst seltene Pressekonferenz. Darin forderte Cheng Jingye die hiesige Presse auf, doch „fairer” über China zu berichten. Die Geschichten über eine Million Uiguren, die in Umerziehungslagern weggesperrt seien, seien allesamt erlogen, so der Diplomat. Gleichzeitig betonte er, dass es nur die Geschäfte mit China seien, die Australiens Regierung zum Haushaltsüberschuss verhelfen würden. Und fast wie eine Drohung klangen die Worte, dass auch Hunderttausende Jobs an der Handelspartnerschaft hängen würden.