U-Ausschuss: SPÖ befürchtet Anschlag auf Demokratie

Die Grünen drohten, von der Aufdecker- zur Zudecker-Partei zu werden, meint der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried.

Die SPÖ ist besorgt, dass die Koalition den anstehenden U-Ausschuss zur Casinos- und Ibiza-Affäre verzögern könnte. In einer Pressekonferenz Dienstagvormittag warnte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried vor einem Anschlag auf die parlamentarische Demokratie. Die Grünen drohten, von der Aufdecker- zur Zudecker-Partei zu werden.

An sich sind U-Ausschüsse ja Minderheitenrecht. Befindet eine Mehrheit jedoch den Untersuchungsgegenstand für nicht verfassungskonform, muss der entsprechende Antrag umformuliert werden oder ein Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof angestrengt werden. Die Entscheidung dürfte morgen früh im Geschäftsordnungsausschuss fallen.

Einsprüche würden hier gemäß Usancen bis 24 Stunden vor der Sitzung eingebracht, führte Leichtfried aus. Dies sei nicht erfolgt, daher gehe er davon aus, dass der Antrag von SPÖ und Neos ohne Änderung durchgehen werde. Im anderen Fall werde ein Minderheiten-zu einem Mehrheitsrecht gemacht.

Meinl-Resinger nimmt Bedenken nicht ernst

Auch die Neos zeigten sich am Dienstag besorgt. Besonders enttäuscht zeigte sich Parteichefin Beate Meinl-Reisinger von den Grünen, die sich in ihren Augen offenbar "zum Mittäter" des ÖVP-"Machtrausches" machen hätten lassen. Meinl-Reisinger geht dennoch davon aus, dass der U-Ausschuss demnächst in weiten Teilen startet.

Zwar habe es keinen Einspruch gegeben - aber auf Referentenebene seien Bedenken vorgebracht worden, dass Teile des Untersuchungsgegenstandes im von Neos und SPÖ eingebrachten Antrag nicht rechtskonform seien. Ernst nehmen könne man diese jedoch nicht wirklich, so Meinl-Reisinger; sie sieht darin einen Blockadeversuch. Schließlich sei ihr vor Weihnachten vorgeworfen worden, der Untersuchungsgegenstand wäre zu eng gefasst, jetzt werde er als zu weit kritisiert. Der Antrag sei mit Verfassungsrechtlern besprochen und rechtlich geprüft worden, merkte die pinke Parteichefin an.

Sie kann "verstehen, dass die ÖVP ihre Machenschaften nicht kontrollieren lassen will". Aber das Verhalten der Grünen irritiere sie: Damit hätte sie nicht gerechnet, dass die Grünen bei einer Missachtung Parlaments mitmachen würden.

