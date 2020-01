Strache testet sein Comeback

Nach Ibiza, Spesen und FPÖ-Rauswurf: Wer unterstützt Heinz-Christian Strache noch? Am Donnerstagabend machte er beim DAÖ-Neujahrstreffen den Test: „Ich lasse euch nicht zurück.“

Vielleicht ist es Zufall, wahrscheinlich aber eher Provokation, dass „Queen“ am Donnerstagabend aus den Boxen in den Wiener Sofiensäle dröhnt. „Don't stop me now“ hallt es also im Hintergrund, als Heinz-Christian Strache im schwarzen Rollkragenpullover und Sakko durch den Raum zieht. Ausgerechnet das Lied, das Norbert Hofer seit seiner Wahl zum FPÖ-Chef bei all seinen Auftritten anstimmen lässt.