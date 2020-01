Wer ist Hans Peter Doskozil?

Wo kommt er her? Wo will er hin? Und wie tickt er? Bis zur Flüchtlingskrise 2015 völlig unbekannt, ist Hans Peter Doskozil auf einmal der starke Mann in der SPÖ.

Fußball-EM 2016 in Frankreich. Auch Hans Peter Doskozil, Minister für Landesverteidigung und Sport, ist da. Was ihn aber nachhaltig beeindrucken wird, sind nicht Tore und Spielzüge, sondern das, was er von seinen französischen Kollegen über die Situation in den Banlieus, den migrantisch geprägten, problembehafteten Vorstädten, hört. Dies wird fortan seinen politischen Kompass wesentlich kalibrieren. Solche Zustände dürfe es in Österreich niemals geben.