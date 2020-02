(c) Eugénie Sophie Photography

Gabriele Rollnik war in den 70er-Jahren Mitglied der linksterroristischen Gruppe Bewegung 2. Juni. Die Zeit sei damals nicht reif für eine Revolution gewesen, sagt sie heute. Doch habe der bewaffnete Kampf versucht werden müssen – auch wenn er Opfer forderte. Reue zeigt sie keine.

Sie waren Mitglied der linksextremen Terrorgruppe Bewegung 2. Juni in Deutschland und 1977 bei der Entführung des Unternehmers Walter Palmers in Wien beteiligt. Was war da Ihre Rolle?