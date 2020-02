Live Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick

Das Coronavirus-Dilemma. Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus hat in China 70.000 überstiegen, die Zahl der Toten über 1700. Und die Regierung muss bald eine heikle Frage beantworten: Wie lässt sich die Wirtschaft wieder ankurbeln, ohne die Kontrolle über die Seuche zu verlieren? Unser Korrespondent Fabian Kretschmer berichtet. Mehr dazu [premium]

Streit um 35-Stunden-Woche. Nach Streiks in der vergangenen Woche wird den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft wird heute die sechste Runde eingeläutet. Die Arbeitnehmer fordern eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. In der ORF-Pressestunde pochte auch die AK-Präsidentin Renate Anderl darauf. Mehr dazu

Ein viel zu warmer Februar. Heute wird es frühlingshaft warm in Österreich, mit Temperaturen von bis zu 18 Grad. Der Februar ist wie der Jänner deutlich zu mild. Der aktuelle Winter dürfte der zweitwärmste werden. Das spüren auch Allergiker, wie Bernadette Bayrhammer berichtet. Mehr dazu

Sturmchaos in Großbritannien. Das zweite Wochenende in Folge hat ein schwerer Sturm das Land heimgesucht. Hunderte Flüge wurden wegen "Dennis" gestrichen, Soldaten mobilisiert, im Süden von Wales wurde wegen starker Regenfälle die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Höhepunkt soll heute oder morgen erreicht werden. Mehr dazu

Leitartikel. "Kinder lernen nicht mehr zu sparen, junge Menschen verschulden sich rasant. Die fehlende Finanzbildung wird uns noch sehr teuer zu stehen kommen“, schreibt Wirtschaftsressortchef Gerhard Hofer zum Start unserer neuen Serie „Börse für Einsteiger“. Mehr dazu [premium]

Der Morgen live: