Was, wie, warum…? Fragen und Antworten zum Coronavirus

Wie ansteckend ist dieses neuartige Coronavirus? Welche Schutzmasken helfen wirklich? Gibt es Medikamente gegen SARS-COv-2? Was darf der Staat? Und darf ich aus Angst daheim bleiben? Die „Presse“ gibt Antworten.

MEDIZINISCH



Was steckt hinter dem neuartigen Coronavirus?

Bei dem neuen Erreger handelt es sich um ein Beta-Coronavirus, das genetisch zu über 80 Prozent mit dem SARS-Coronavirus übereinstimmt und vorwiegend durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Nach derzeitigem Wissensstand hat das Virus, das mittlerweile den Namen SARS-CoV-2 trägt, seinen Ursprung im Huanan-Seafood-Großhandelsmarkt, einem Markt für Meeresfrüchte in chinesischen Wuhan. Vermutet wird, dass es von Fledermäusen auf Schlangen und weiter auf den Menschen übertragen wurde. Der Markt wurde bereits Anfang des Jahres geschlossen. Die genaue Herkunft des Virus ist aber noch unklar. Auch die Inkubationszeit ist noch nicht endgültig geklärt, aktuell wird davon ausgegangen, dass sie bis zu 14 Tage betragen kann.

Wie gefährlich ist das Virus?

Nach wie vor wird betont, dass das Virus nicht dramatischer ist als die Influenza. Während letztere jährlich tausende Leben fordert, wird bei der durch SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung momentan von einer Sterblichkeit von bis zu drei Prozent ausgegangen. Betroffen sind vor allem alte Menschen und immungeschwächte Personen.

Wie äußert sich die Krankheit und wie steckt man sich an?

Erste Anzeichen einer Infektion sind Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann sie zu einer Lungenentzündung, einem akuten Atemwegssyndrom, zu Nierenversagen und sogar zum Tod führen. Weitergegeben wird das Virus durch Sekrete des Atmungstraktes und Speichel, aber auch via Harn oder Stuhl kann sich das Virus verbreiten sowie über weitere Körperflüssigkeiten wie Blut, Rippenfellflüssigkeit oder Gelenkspunktate.

Um das Risiko einer Ansteckung zu verringern, empfiehlt sich eine gründliche Handhygiene mit Seife und/oder Desinfektionsmitteln sowie, zu hustenden und niesenden Personen einen Abstand von ein bis zwei Meter zu halten bzw. die eigene Nase und den Mund mit einem Papiertaschentuch abzudecken.

Helfen Masken?

Einmal-Mundschutzmasken stellen keinen wirksamen Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in der Luft übertragen werden, dar, können aber das Risiko der Weiterverbreitung (z.B. durch Niesen) verringern.

Was tue ich, wenn ich glaube, mich angesteckt zu haben?

Besteht der Verdacht, sich infiziert zu haben, sollte man sich an die Rettung, an Allgemeinmediziner oder direkt an ein Krankenhaus wenden. Erstinformationen erhält man auch unter der „Gesundheits-Hotline“ 1450. Das Ergebnis eines Tests liegt innerhalb weniger Stunden vor.

Wie wird die Krankheit behandelt?

Noch gibt es keinen Impfstoff, um sich zu schätzen, die Suche nach einem solchen läuft aber. Es wird damit gerechnet, dass ein solcher aber nicht vor 2021 erhältlich sein wird. Aktuell konzentrieren sich die Mediziner darauf, die Symptome Schritt für Schritt zu behandeln, etwa durch die Verabreichung fiebersenkender Mittel.

Das kubanische Pharmakon „Rekombinantes Interferon alfa 2b (IFNrec)“ wurde bisher bereits in der Bekämpfung des Virus eingesetzt. Ursprünglich wurde es zur Behandlung von Virusinfektionen wie HIV/AIDS, rezidivierenden respiratorischen Papillomatosen sowie Hepatitis B und C eingesetzt. Auch das US-amerikanische Antivirusmedikament „Remedevisir“ (eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt) wird als mögliche Lösung gehandelt und derzeit klinisch getestet.

ÖSTERREICH

Wie ist die Lage in Österreich?

Am 25. Februar 2020 wurden in Tirol zwei Fälle einer Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen. Dabei handelt es sich um zwei 24-jährige Italiener, die in Innsbruck leben. Erkrankungsfälle und Untersuchungsergebnisse in bzw. aus Österreich werden auf der Website des Sozialministeriums täglich um 10 Uhr veröffentlicht.

Sind die Krankenhäuser gerüstet?

Einen Notfallplan, der auf das Coronavirus zugeschnitten ist, gibt es nicht. Aber: Laut Gesundheitsministerium sind 59 Krankenhäuser (siehe Grafik unten) in Österreich für die Behandlung von Verdachtsfällen und Covid-19-Erkrankungen ausgerüstet. Das spezialisierte Kaiser-Franz-Josef-Spital ist in Wien die erste Anlaufstelle für Verdachtsfälle. Aktuell gibt es hier vier Zimmer mit spezieller Ausstattung, steigt der Bedarf, kann Platz für 56 Betroffene geschaffen werden. Bereits aufgerüstet wurde bei der Testung: Die Auswertung des Rachenabstrichs dauert nur noch einige Stunden und nicht mehr zwei Tage. Mehr dazu.

Darf ich aus Angst vor dem Virus zu Hause bleiben?

Nein. Ohne konkreten Anlassfall, infolge dessen die Gesundheitsbehörden Quarantäne über ein Unternehmen verhängen, ist das eigenmächtige Fernbleiben nicht erlaubt. Überdies müssen Abwesenheiten vom Arbeitsplatz grundsätzlich stets zwischen Arbeitnehmer und -geber vereinbart werden. Mehr dazu.

Was tut die Politik?

Angekündigt ist eine Informationskampagne für die Bevölkerung. Bundeskanzleramt, Außen- und Gesundheitsministerium stehen im internationalen Austausch. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat überdies bereits partielle Reisewarnungen für Gemeinden Norditaliens ausgesprochen, das Verteidigungsressort stellt zwei Kompanien der ABC-Abwehrschule bereit, in den Landespolizeidirektionen sitzen eigens geschulte Teams. Am 27. Februar kommen die Landeshauptleute zu einer Besprechung nach Wien, tags drauf tagt der Nationale Sicherheitsrat.

Könnten bald Schulen und Co. gesperrt werden?

Grundsätzlich ja. Das Epidemiegesetz, das auf das Jahr 1913 zurückgeht, sieht weitreichende Rechte des Staats vor. Gebäude dürfen zwangsweise geräumt, Betriebe und Schulen geschlossen werden. Die Einreise aus dem Ausland kann untersagt werden. Auch einzelne Ortschaften dürfen abgesperrt und Bürger in Quarantäne genommen werden. Setzt man sich gegen letzteres zur Wehr, landet der Fall vor dem Bezirksgericht.

Wer fällt die Entscheidung über den Ernstfall?

Zuständig zeichnet die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde, die gegenüber dem Landeshauptmann weisungsgebunden ist, der wiederum den Anweisungen des Gesundheitsministers Folge zu leisten hat. Mehr dazu.

REISEN / AUSLAND

Wie ist die Lage weltweit?

Elf Todesopfer und 322 Infektionen in 20 Provinzen wurden bisher in Italien gemeldet. In der besonders betroffenen Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. In Kroatien wurde eine Ansteckung bei einem Mann nachgewiesen, in Barcelona bei einer Frau. Auch in Algerien gibt es einen ersten Coronavirus-Fall, ebenso in der Schweiz und im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. In Südkorea gelten derzeit 977 Personen als infiziert, verstorben sind bislang zehn Menschen. Am angespanntesten ist die Lage freilich in China, wo das Virus seinen Ursprung hat: Bisher wurden 2663 Todesopfer bekanntgegeben.

Insgesamt kletterte die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf auf mehr als 80.000 in 26 Ländern. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus.

Eine Grafik der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt die aktuelle Ausbreitung:

Ich war im Ausland/bin geflogen, muss ich mir Sorgen machen?

Sollten Sie während Ihrer Reise oder innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Rückkehr Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden entwickeln, empfiehlt es sich, von zu Hause aus die Gesundheitshotline 1450 oder den Hausarzt zu kontaktieren, um eine diagnostische Abklärung einzuleiten.

Reisende, die per Flugzeug direkt aus China einreisen, werde derzeit mit einem Temperaturscanner kontrolliert, um eine etwaige Erkrankung zu erkennen. Die Passagiere werden zudem schon vor ihrem Abflug in China untersucht. Bei einem Verdachtsfall an Bord wird der Betroffene isoliert, Kontaktpersonen informiert und zwei Wochen ärztlich betreut.

Seitens der WHO gibt es derzeit aber keine Empfehlung bezüglich Reise- oder Handelseinschränkungen, das Außenministerium empfiehlt allerdings, nicht notwendige Reisen nach China zu überdenken.

Kann das Coronavirus durch Waren aus China übertragen werden?

Noch gibt es keine Hinweise darauf, dass Handelswaren ein Risiko darstellen. Allerdings gibt es derzeit auch noch keine Hinweise darauf, wie lange das Virus auf Oberflächen haften bleibt.

(hell)