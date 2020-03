Österreicher im Ausland: "Das ist ein Horrortrip"

Zehntausende Reisende können nicht nach Österreich zurück. Viele fühlen sich vom Außenministerium im Stich gelassen. Sie beklagen einen Mangel an Informationen. Das Außenamt weist die Kritik zurück.

Wien. Flugstopps, Einreiseverbote, Grenzkontrollen und Quarantäne-Regelungen. Für österreichische Reisende im Ausland ist die Heimkehr zur Odyssee geworden. Die Lage ändert sich stündlich. Informationen sind nur spärlich vorhanden. Reiseanbieter und Fluglinien sind überfordert. Und auch am Außenministerium gibt es Kritik.



„Das kein Urlaub mehr, sondern ein Horrortrip“, sagt Mathias Lindenbauer der „Presse“. Der 23-Jährige ist mit seiner Freundin Anfang März in die Dominikanische Republik geflogen. Seit vergangener Woche versuchen die Oberösterreicher, zurückzureisen. Eigentlich hätte es am gestrigen Dienstag weiter in die USA gehen sollen, doch das Washingtoner Einreiseverbot kam dazwischen. Kehrt das Paar über Kanada oder Brasilien zurück, muss es 14 Tage in Quarantäne. „Ich bleibe lieber im Hotel, bevor ich in irgendeinem Land in Quarantäne muss“, sagt Lindenbauer. „Wer weiß, wie dort die Zustände sind?“ Ohne behördliche Hilfe traue er sich daher nicht zurück.