Zwei Billionen Dollar – auch die USA schnüren historisches Hilfspaket

In fast allen westlichen Ländern gibt es bereits Hilfspakete für die Wirtschaft. Größe und Ausrichtung unterscheiden sich mitunter aber deutlich.

Wien. Nun haben auch die USA mit einem „historischen“ Hilfspaket nachgelegt. Nach fünf Verhandlungstagen haben sich Demokraten und Republikaner im Senat darauf geeinigt. Und wie bei den USA üblich, stellt das Paket zumindest in absoluten Zahlen alle anderen bisherigen Hilfspakete in den Schatten. So sollen in Summe zwei Billionen Dollar (1,85 Billionen Euro) in die US-Wirtschaft fließen, um die Folgen der Coronakrise und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft abzumildern.