Gesundheitsminister Anschober: „Überhaupt nichts ist geschafft“

Auch in den kommenden Wochen werden die Österreicher die meiste Zeit zu Hause verbringen (müssen).

Trotz eines, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt, „Lichtschimmers“ könne vom Erreichen des Höhepunkts der Ansteckungen und von einer Stabilisierung der Ausbreitungskurve keine Rede sein. Was die Kapazitäten der Intensivbetten angeht, ist der dennoch „vorsichtig optimistisch“.

Um, wie er sagt, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: „Überhaupt nichts ist geschafft, die Krise ist nicht überstanden.“ Wenn überhaupt, dann könne von einem „Lichtschimmer am Ende eines sehr, sehr langen Tunnels“ gesprochen werden, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei einem Pressetermin am Freitag, bei dem er aktuelle Zahlen zu Neuinfektionen und deren Auswirkungen auf die Kapazitäten der Intensivbetten präsentierte. Aus diesen geht hervor: Der Höhepunkt der Epidemie ist ebenso wenig erreicht wie eine Stabilisierung der Ausbreitungskurve.