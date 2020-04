Kurz, Kogler und der teure Boulevard

Die türkis-grüne Bundesregierung will auch den Printmedien mit einer Sonderförderung aus der Krise helfen. Gut so! Aber warum werden ausgerechnet jene Massenblätter bevorzugt, die am häufigsten den journalistischen Anstand verletzen?

Im März hat der Österreichische Presserat seine Fall-Statistik für das Jahr 2019 veröffentlicht. Diese honorige Institution schaut nicht nur darauf, dass hierzulande Pressefreiheit herrscht, sondern auch darauf, dass Zeitungen und Magazine sich an gewisse Regeln halten, vor allem des Anstands. Sie hat einen Ehrenkodex für gutes und verantwortungsvolles journalistisches Handeln entwickelt.