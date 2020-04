Botanisieren auf dem Asphalt: Die Freiheit des Flaneurs

(c) imago images/photothek

Was sucht der Spaziergänger? Die verlorene Zeit? Zerbrochene Träume? Oder einfach nichts? Von einer ziellosen Bewegungsform.

„Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn.“ So begann Goethe 1813 ein Gedicht, in dem er ein Blümlein findet, mit allen Würzlein ausgräbt und im Garten wieder einpflanzt. Er widmete es seiner Frau Christiane, doch das ist eine andere Geschichte. Seine Anfangszeilen geben ein schönes Motto für die Lebenshaltung des Spaziergängers, des Flaneurs.