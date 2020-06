Wie schlimm war dieser Kolumbus wirklich?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Kein großer Schritt für die Menschheit? Kolumbus geht am 12. Oktober 1492 an Land (Lithografie, um 1860). (c) akg-images / picturedesk.com

In den USA werden Statuen des Entdeckers geköpft und in den Fluss geworfen. Indigenen Gruppen und der „Black Lives Matter“-Bewegung gilt er als Völkermörder und Sklaventreiber. Spanische Historiker halten heftig dagegen.

In Genua wurde er geboren, da sind sich die Historiker heute fast sicher. Doch nur fast: Ein paar bleiben dabei, dass er aus Katalonien, Mallorca oder Frankreich kam. Einen so legendären Entdecker hätten bis vor Kurzem gern auch andere für sich reklamiert. Aber nun, im Rausch der Proteste gegen Rassismus in den USA, wollen viele die Erinnerung an Christoph Kolumbus lieber auslöschen: Seiner Statue in Boston hat man den Kopf abgeschlagen, die in Richmond in den Fluss geworfen, jene in Miami verwüstet und ihre steinernen Hände rot beschmiert. Rot wie Blut. Denn da sind sich die wütenden Bilderstürmer ganz sicher: Kolumbus war ein Völkermörder, ein Sklaventreiber, ein Vernichter amerikanischer Kultur. Schlimmer waren nur noch die spanischen Eroberer, die ihm im Kielwasser seiner Santa Maria nach Westindien folgten.