„Es war quasi noch Öko-Steinzeit“

(c) Boutiquehotel Stadthalle

Was Nachhaltigkeit für Michaela Reitterer in ihrem Boutiquehotel Stadthalle in Wien 15 bedeutet – und welche Erfahrungen sie bei der Umsetzung bis heute macht.

„Ich habe 2009 das Hotel meiner Eltern übernommen und das Nebengebäude abgerissen“, erzählt Michaela Reitterer, Hotelchefin und Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, von den Anfängen des nachhaltigen Hotelgedankens. „Und – ursprünglich eigentlich aus Ersparnisgründen – ein Passivhaus hinstellen lassen.“ Baumaterial ist allerdings kein Holz, kein Lehm oder Ziegelwerk, sondern: Beton, mit vielen Glaselementen.