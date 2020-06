Nie mehr ins Büro! Oder bitte bald zurück?

Das Büro erlebt seine bisher schlimmste Sinnkrise. Viele Angestellte wollen auf Dauer im Homeoffice bleiben. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Hoffnung auf mehr Freiheit und froheres Schaffen könnte trügen.

Irgendwann rastete der junge Adelige aus. Texte abschreiben, festsitzen in der Hofkanzlei – so hatte er sich den Dienst für Kaiser Maximilian nicht vorgestellt. Wie kränkte das den Stolz seines Standes! Er wollte flanieren, über seine Zeit verfügen, und als die Kollegen ihn an die Pflicht gemahnten, zückte er sein Schwert.