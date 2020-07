Gerasdorf-Mord: Opfer war Kadyrow-Kritiker

Ein 43-Jähriger wurde am Samstag in Gerasdorf bei der Einfahrt in eine Baufirma erschossen.

Der 43-jährige Tschetschene erhob in Interviews schwere Anschuldigungen gegen Regierungskreise in Grosny. Er machte Einzelheiten über politische Auftragsmorde in Europa öffentlich – und wurde nun selbst zum Opfer. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde am Sonntag festgenommen.

Noch sind die Informationen der österreichischen Polizei spärlich über den Mord, der sich am Samstagabend in Gerasdorf bei Wien ereignete. Was bekannt ist: Ein 43-Jähriger wurde kurz nach 19 Uhr bei der Einfahrt in eine Baufirma erschossen. Unter Mordverdacht steht ein 47-Jähriger, der später in Linz gestellt werden konnte. Ein zweiter Mann wurde am Sonntag im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.



Nach Recherchen der „Presse“ dürfte hinter dem Verbrechen mehr stehen als persönliche Abrechnung. Die Beteiligten sind Tschetschenen, stammen aus der von Kriegen erschütterten russischen Teilrepublik. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das Verbrechen ein politischer Auftragsmord war: Racheaktion gegen einen Abtrünnigen, einen Überläufer.