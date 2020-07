Warten Sie noch immer auf die Vergangenheit?

selbst-bewusst führen #27. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Nostalgie versus Neustart.

Verwenden Sie noch immer sehr viel Zeit darauf, bürokratischen Verwaltungskram auszufüllen, anstatt sich selbst zu helfen?

Warten Sie noch immer auf Hilfszahlungen und es kommt kein Notfallsfonds, der Ihnen die € 30.000 Umsatz, den Großauftrag, den Sie heuer erstmals wieder in der Tasche hatten der Covid19-bedingt, storniert wurde, auch nur anteilsmäßig ersetzt?

Michael Lehofer, Ärztlicher Direktor des LKH Graz II und Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie hat vor Jahren bei einem Impulsvortrag zum Thema Krisenbewältigung gemeint: „Irgendwann, je früher, umso besser, ist es notwendig sich mit dem Jetzt, mit der Situation, so zu beschäftigen, dass man die Lehren daraus zieht und dann einen Strich darunter zieht, abschließt und konstruktiv nach vorne sieht und alle Energie darauf einsetzt, was man ab jetzt besser machen kann."

TIPPs:

Was können Sie jetzt in dieser Situation tun, was abschließen, um nach vorne schauen zu können? Was brauchen Sie damit Ihr Neustart erfolgreich gelingt? Wen können Sie fragen, ob er/sie einen neuen Job, einen neuen Auftrag weiß? Was können Sie vorübergehend tun, um sich über Wasser zu halten? Wie könnten Sie diesen Sommer nutzen, um sich online weiterzubilden? Welche Fähigkeiten werden derzeit am meisten gebraucht? Wofür haben Sie bereits gute Ansätze?

Die wichtigsten Fähigkeiten für die Arbeit der Zukunft sind:

Kreativität

Kommunikation

Kritisches Denken, Analytik

Kooperation

Starten Sie in Minischritten und freuen Sie sich über den kleinsten Erfolg!

Aus vielen kleinen Erfolgen wird ein großer Erfolg! #dranbleiben

Mehr zum Thema „Vitalität“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com