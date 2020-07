Hacker gegen Maskenpflicht im Supermarkt

Rendis Idee kommt für den Wiener Stadtrat zu früh.

Wien. Anfang der Woche hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten vorgeschlagen. Die Genossen in den Ländern sehen das aber etwas anders. Der Wiener Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker (SPÖ), sagt zur „Presse“: „Derzeit ist es meiner Ansicht nach nicht notwendig, solche Generalmaßnahmen zu setzen. In Zukunft kann es aber einen Zeitpunkt geben, an dem das sinnvoll ist – sowohl regional als auch überregional.“ Und ist damit auf Linie des Gesundheitsministers. Und auch Kärntens Landeschef, Peter Kaiser, hätte statt einer generellen Pflicht lieber eine flexible Lösung, die zwischen einem vollen Einkaufszentrum und einem Greißler mit wenigen Kunden differenziert. (uw)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2020)