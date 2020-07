Kurz' Fernsehauftritte: „Jetzt haben Sie vollkommen recht“

(c) Screenshot

Kanzler Kurz hat in der „ZiB 2“ bei Armin Wolf eine neue Strategie ausprobiert: Er stimmte ihm zu. Ungeduldig wurde er auf „Puls24".

Nicht nur im Sport gibt es Lieblingsgegner, gegen die jemand besonders gerne antritt, auch in der Politik – und in den Medien. Einer der Lieblingsgegner von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dürfte, spätestens seit Dienstagabend, Armin Wolf heißen. Bei seinem Auftritt in der ORF-Sendung „ZiB 2“ probierte der Politiker eine neue Strategie gegen die bekannt harten Fragen des Journalisten aus: Er gab ihm recht. Damit vermied er, die Rolle des Kontrahenten einzunehmen, sondern konnte sich als verständnisvoller Erklärer präsentieren.