Österreichische Botschaft in Beirut durch Explosion beschädigt

Die Funktionsfähigkeit der österreichischen Vertretungsbehörde ist derzeit nicht garantiert. Über die Notfall-Telefonnummer ist sie aber erreichbar. In der ebenso beschädigten deutschen Botschaft wurden auch Mitarbeiter verletzt.

Von den zwei gewaltige Explosionen im Hafen

von Beirut am gestrigen Dienstag ist auch die österreichische

Botschaft in der libanesischen Hauptstadt betroffen: "Das

Botschaftsgebäude in Achrafieh wurde beschädigt und es steht derzeit

nicht fest, ob die Botschaft als Büro in den nächsten Tagen

funktionsfähig sein kann", schreibt die Auslandsvertretung auf ihrer

Facebook-Seite.

Die Botschaft sei aber rund um die Uhr über eine

Notfall-Telefonnummer erreichbar, wird betont: "Bitte kontaktieren

Sie, falls Sie Angehörige suchen oder Ihnen bekannt geworden ist,

dass österreichische Staatsbürger durch diese Katastrophe in Beirut

verletzt sind oder Hilfe benötigen, die Botschaft telefonisch unter

folgenden Nummern: +961 1 213 052 oder +961 1 213 017. Sie hören

dort auf einer deutschsprachigen Banddurchsage die Mobil-Nummer

welche Sie in dringenden Notfällen wählen können. Diese

Notfall-Telefonnummer der Österreichischen Botschaft Beirut ist

permanent erreichbar."

Dutzende Menschen wurden durch die Explosionen getötet, Tausende

weitere wurden verletzt. Es ist zu immensen Zerstörungen gekommen.

Auch etwa das Gebäude, in dem sich die deutsche Botschaft in Beirut

befindet, wurde nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin

beschädigt. Das Auswärtige Amt schrieb auf Twitter, auch Mitarbeiter

der Botschaft in Beirut seien unter den Verletzten.

(Apa/red.)