Kommentieren Hauptbild • Strandleben in Spanien. (c) imago images/Hans Blossey

Im Sommer schwitzen wir an südlichen Stränden, im Winter frieren wir in eisigen Höhen. Unsere Ahnen waren da schlauer. Wie kam es zum Wandel?

Wie schauen Menschen drein, die am sommerlichen Strand liegen? Selten so, als würden sie gerade die schönsten Momente des Jahres verleben. Sie braten vor sich hin, in einer Panade aus Öl, Schweiß und glühendem Sand. Träge, fast betäubt lassen sie die Stunden verrinnen, Tag für Tag. Wenn die Sonne am höchsten steht, ist die Laune am Tiefpunkt.