Ein Urnengang unter Lukaschenkos Kontrolle

Langzeitpräsident Lukaschenko wollte sich am Sonntag im Amt bestätigen lassen. Die Behörden setzten Oppositionsanhänger zuletzt stark unter Druck.

Moskau/Minsk. Unter dem Klang von Volksliedern versprach der Präsident, dass in seinem Land alles so bleiben würde wie bisher. „Nichts wird außer Kontrolle geraten. Das garantiere ich Ihnen“, sagte der belarussische Staatschef, Alexander Lukaschenko, am Sonntag nach der Stimmabgabe. „Das ist die Aufgabe der gegenwärtigen Staatsmacht, nicht nur des Präsidenten.“ Lukaschenko gab seine Stimme in einer Minsker Universität ab. Die Botschaft des Langzeitherrschers: In Belarus sind nach dem Wahltag keine politischen Veränderungen zu erwarten. „Wir geben Belarus nicht her“, hatte er schon vor ein paar Tagen bei seiner Rede an die Nation geschworen.



Mit ersten Auszählungsergebnissen wurde nach Wahlschluss um 20 Uhr (Ortszeit) gerechnet. Doch Zweifel, dass schließlich erneut Alexander Lukaschenko zum Sieger erklärt werden würde, gab es am Sonntag wenige – trotz der für den Staatschef starken Konkurrenz durch seine Herausfordererin, Swetlana Tichanowskaja, die in den vergangenen Wochen das politische Establishment des osteuropäischen Staats verunsichert und viel Anklang unter den Bürgern gefunden hatte. Schon vor Ende des Wahltags mehrten sich die Anzeichen, dass Lukaschenko keine Wahlschlappe akzeptieren würde. Die Reihen sind geschlossen: Die Zentrale Wahlkommission und der Sicherheitsapparat hatten in den vergangenen Tagen Gefolgschaft geschworen.