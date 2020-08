Corona: Wenn die Föderalismusfalle zuschnappt

(c) FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

Vorgaben für Testungen und Quarantäne sollten bundesweit einheitlich ablaufen, unterscheiden sich jedoch von Fall zu Fall. Die Verwirrung bei Betroffenen steigt inzwischen.

15 Studierende fahren an den Attersee, um ihren Bachelorabschluss in einer Berghütte zu feiern. Eine davon bemerkt im Anschluss Corona-Symptome, wird tatsächlich positiv getestet. Die restliche Gruppe – mittlerweile wieder auf neun Bundesländer verteilt – begibt sich in freiwillige Selbstisolation. Und dann? Passiert erstmal nichts.



Erzählungen wie diese über negative Erfahrungen bei Test- und Quarantänestrategie häufen sich zuletzt. Isolationsvorgaben, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, Testergebnisse, die zehn Tage und länger auf sich warten lassen oder Behördenwege, die länger als die nötige Selbstisolation dauern, sind Grund dafür. „Die Presse“ gibt einen Überblick über aktuelle Verwirrungen.