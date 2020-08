Der Generationenkonflikt spitzt sich zu

Die Alten verlangen in der Coronakrise Rücksicht von den Jungen. Umgekehrt verhält es sich in der Klimakrise.

Ein bisschen erinnert es an einen Kuhhandel, was aber kein gutes Zeichen ist. Die Alten – wenn diese Pauschalisierung in dem Zusammenhang erlaubt ist – verlangen von den Jungen Rücksicht im Umgang mit der Coronakrise und können nicht verstehen, wie man so unverantwortlich sein kann und – nachdem die Clubs immer noch geschlossen sind – einfach im öffentlichen Raum feiert (Stichwort Donaukanal). Die Jungen wiederum wollen leben (das wollen natürlich alle, aber in dem Sinn, das Leben auszukosten), haben genug vom Abstand- und Stillhalten und werfen den Alten umgekehrt vor, dass sie sich nicht um die Umwelt scheren, ihnen eine kaputte Welt hinterlassen und dadurch ihre Zukunft rauben (Stichwort Klimawandel).