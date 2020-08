Briefing

Alles auf Anfang: Die Sommerferien neigen sich dem Ende, in wenigen Wochen beginnen Schule und Universitäten wieder mit dem Lehrbetrieb. Während Bildungsminister Heinz Faßmann einen konkreten Corona-Fahrplan für Schulen vorstellte, sind die Universitäten sich selbst überlassen. Neue Lehrkonzepte müssen erstellt werden, doch der Respekt vor dem kommenden Wintersemester sei groß. Mehr dazu [premium]

Alle gegen Einen: Die Devise lautet unüberhörbar: Vereint ins Weiße Haus. Und diese Einigkeit demonstrieren die US-Demokraten bei der Auftaktveranstaltung des ersten virtuellen Parteitags. Michelle Obama attackiert den Präsidenten ungewöhnlich hart, ihre Rede war aus vielfacher Sicht bemerkenswert. Bernie Sanders versucht die Partei zu vereinen, um Joe Biden ins Weiße Haus zu bringen, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher. Mehr dazu [premium]

Minsk im Daueraufruhr: Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weißrussland (Belarus) sind am Montagabend erneut Tausende Menschen gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen. Mindestens 5000 Menschen versammelten sich bei einer Oppositionskundgebung in der Hauptstadt Minsk. Immer wieder forderten sie Lukaschenko mit dem Sprechchor "Hau' ab" zum Rücktritt auf. Der Machtführer verliert dramatisch an Rückhalt, schreibt unser Korrespondent Paul Flückinger. Mehr dazu [premium]

Ansteckungsgefahr: Mit dem nahenden Ende des Sommers steigt die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus. Die Gefahr einer Corona-Infektion ist in geschlossenen Räumen nach bisherigen Erkenntnissen im Vergleich zu an der frischen Luft extrem erhöht. Eine Studie aus China deutet eindrücklich darauf hin: Bei 318 untersuchten Ausbrüchen mit drei oder mehr Infektionsfällen Anfang des Jahres hatte nur ein einziger im Freien stattgefunden.

Die Gretchenfrage: Wie hält es Heinz Christian Strache mit seinem Wohnsitz? Für die Bezirkswahlbehörde scheint festzustehen, dass Strache nicht aus dem Wählerverzeichnis zu streichen ist und er mit seinem Team antreten darf. Eine offizielle Bestätigung gab es vorerst nicht. Die Kleinstpartei "Wandel" sowie der Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Peter Westenthaler haben beantragt, dass Strache aus dem Register entfernt wird, da sie daran zweifeln, dass er seinen Lebensmittelpunkt wie angegeben in Wien hat.

Strache und der Ex: Der ehemalige Vizekanzler war auch ein präsentes Thema bei dem aktuellen Sommergespräch im ORF. FPÖ-Parteichef Norbert Hofer hat die Wien-Wahl schon vor Beginn des Wahlkampfs abgeschrieben, eine Anfechtung steht für ihn nicht zur Diskussion, schreibt Kollegin Ulrike Weiser in ihrer TV-Notiz. Mehr dazu [premium]

