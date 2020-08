(c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Was man beim ORF-Sommergespräch diesmal lernte: Norbert Hofer hat die Wien-Wahl schon vor Beginn des Wahlkampfs abgeschrieben. Und die Blauen sind dank Corona wieder Protest-Partei

Diesmal merkte man nicht nur am lichten Himmel, dass das Gespräch nicht live war. Am späten Abend wurde bekannt, dass Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl antreten darf. Doch das wussten freilich dort oben am Heurigen-Berg weder ORF-Interviewerin Simone Stribl noch ihr Gast Norbert Hofer.