Alpbach-Podcast, Folge 1: Dorf ohne Denker?

Am Dach des Congress Centrum vom Forum Alpbach. So leer ist es dieses Jahr die meiste Zeit.

In der ersten Folge unseres neuen Podcasts geht Anna-Maria Wallner im Congress Centrum Fiebermessen, trifft Franz Fischler und seinen Vorgänger Erhard Busek und spricht mit Schauspieler Karl Markovics.

Am 25. August feierte das Europäische Forum Alpbach seinen 75. Geburtstag. Präsident Franz Fischler bestieg an diesem Tag im Morgengrauen den Hausgipfel der Alpbacher, den Gratlspitz. Danach plauderte er mit Anna Wallner über sein neuntes und letztes Jahr als Präsident. In der Folge kommen außerdem zu Wort: Der ehemalige Forumspräsident Erhard Busek, der Schauspieler Karl Markovics. Anna Wallner hört in der Congress-Garage Jazz einer Innsbrucker Band, die ausgerechnet in der chinesischen Stadt Wuhan einen ihrer Songs eingespielt hat.

Episode eins des Hörfeatures aus Alpbach mit kleinen Beobachtungen und ersten Eindrücken vom diesjährigen Forum.

Die Presse – In Alpbach. Ein Reportage-Podcast in fünf Teilen. Ab 26. August 2020 alle zwei Tage (Termine: 26.8., 28.8., 30.8., 1.9. und 3.9.).

