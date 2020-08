Neuer Podcast: Alpbach in Pandemie-Zeiten

Das Europäische Forum Alpbach ist dieses Jahr Corona-bedingt viel kleiner und findet komplett digital statt. „Die Presse“ begibt sich in den Tiroler Ort und berichtet im Podcast „In Alpbach“ darüber. Ab 26. August in fünf Teilen. Wir stellen ihn hier vor.

Zu hören ist der Podcast direkt hier auf DiePresse.com, Apple und Google, Spotify und via Podigee und Podimo.

Das Forum Alpbach findet zwar auch dieses Jahr statt, doch Corona-bedingt gibt es diesen Sommer kein Stipendiatenprogramm vor Ort, keine Seminarwoche, keine kleinen Side-Events und erst recht keine großen Empfänge im Böglerhof oder auf der Bischoferalm.

Aber irgendwie kehrt das Forum zu seinem 75. Geburtstag zu seinen Wurzeln zurück, denn dieses Jahr sollen nie mehr als 200 Personen gleichzeitig im Congress Centrum präsent sein – und das entspricht in etwa der Teilnehmerzahl von 1946. Gleichzeitig geht das Forum neue Wege und wird zur digitalen Konferenz, bei der alle Diskussionen live übertragen werden.

„Die Presse" ist auch dieses Jahr dabei. Anna Wallner blickt hinter die Kulissen und erzählt in einem fünfteiligen Reportage-Podcast von einer geschichtsträchtigen Konferenz, die sich neu erfindet, die aus Pandemie-Gründen downsizen muss und erstmals komplett digital stattfindet. Sie liefert Eindrücke für all jene, die dem Forum Alpbach fern bleiben müssen, aber dennoch neugierig sind, was sich im Tiroler Bergdorf tut.

Die Presse – In Alpbach. Ein Reportage-Podcast in fünf Teilen. Ab 26. August 2020 alle zwei Tage (Termine: 26.8., 28.8., 30.8., 1.9. und 3.9.).

Der „Presse“-Podcast aus Alpbach wird präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung.

Abrufbar auf DiePresse.com/Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.

Alle bisherigen Podcast-Folgen und die Podcast-Reihe „Corona Diaries“ finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

Der Podcast „In Alpbach“ wurde entwickelt von Anna-Maria Wallner (Idee, Konzept, Projektmanagement, Aufnahme) und Georg Gfrerer von Audio Funnel (Schnitt und Mischung).



(red.)