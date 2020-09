„Die Klimakrise ist nicht im Homeoffice“

Am Freitag findet ein globaler Aktionstag statt. Wie funktioniert Protest in Zeiten der Pandemie? Was fordern die Aktivisten vor der Wahl?

Voriges Jahr hatten es „die Fridays“ vergleichsweise leicht. Ging es um globale Krisen, die nicht weniger als die Zukunft der Menschheit bestimmen werden, war es ihnen binnen kurzer Zeit gelungen, die Klimakrise zum Thema Nummer eins zu machen. Dann kam Corona, und das Klima wurde in Sachen globale Krise fast verdrängt.

Zusammenkünfte zigtausender Menschen? Großaktionen in Zeiten des Social Distancing? Schülerstreiks in Zeiten geschlossener Schulen? Eher schwierig. Und Online-Protest (der fünfte Klimastreik fand online statt) hatte weit nicht die Wirkung in der Öffentlichkeit wie große Demos.