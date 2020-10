Trumps Comeback in der Wahlkampfarena

Der Präsident ist nach seiner Corona-Zwangspause unter Zugzwang: Im Swing State Florida soll seine Aufholjagd starten. Die Vorzeichen sind allerdings schlechter als 2016.

Am Montag Florida, am Dienstag Pennsylvania, am Mittwoch Iowa, am Donnerstag North Carolina und am Ende der Woche womöglich eine live im konservativen TV-Sender Sinclair übertragene Bürgerfragestunde: Donald Trumps Wahlkampfkalender für diese Woche war dicht gefüllt. Zwölf Tage nach seiner Rückkehr aus Minnesota und einem positiven Coronatest wollte sich der Präsident wieder auf Wahlkampftour begeben – symptomfrei, ohne Infektionsrisiko, immun und wieder ganz der Alte, zumindest nach eigener Darstellung und der seiner Ärzte. Um die Frage, ob und wann Trumps Coronatest negativ ausgefallen sei, wanden sie sich indessen lang herum.