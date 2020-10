Salzburg verschärft Maßnahmen - Kuchl kommt unter Quarantäne

Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze werden in ganz Salzburg verboten. Schüler ab der 9. Schulstufe werden im Zentralraum Salzburg auf Homeschooling umgestellt.

Salzburg verschärft wegen der steigenden Zahl der Corona-Infektionen seine Maßnahmen. Die Lage sei „dramatisch“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Donnerstag. Wenn die Zahl der Hospitalisierungen weiter so steige wie in den vergangenen Tagen, stehe man in knapp zwei Wochen „an der Grenze der Versorgbarkeit". Daher gebe es die „unbedingte Notwendigkeit, Maßnahmen zu setzen, um nicht in einen Lockdown hineinzugehen“.

Eine Gemeinde ist besonders betroffen: „Die Situation in Kuchl läuft völlig aus dem Ruder“, warnte Haslauer. Der Ort wird unter Quarantäne gestellt, die Aus- und Einreise untersagt - ausgenommen sind etwa Warenlieferungen und systemrelevante Arbeitskräfte. Für die rund 7400 Bewohner Kuchls gelten Ausgangsbeschränkungen. Nur Sport, Spazieren, Nachbarschaftshilfe und Einkaufen bleiben erlaubt.

Bildungsampel auf „orange"

Der Tennengau werde am Donnerstagabend auf der Corona-Ampel auf „rot" gestellt, kündigte Haslauer an. Zudem springt (in Absprache mit Bildungsminister Heinz Faßmann) die Bildungsampel auf „orange“. Schüler ab der 9. Schulstufe werden daher im Zentralraum Salzburg (Tennengau, Flachgau, Pongau und Stadt Salzburg) auf Homeschooling umgestellt.

Im gesamten Bundesland kommt zudem ein Verbot von Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze (indoor wie outdoor) sowie von privaten Zusammenkünften außerhalb des Wohnbereiches. In der Gastronomie führt Salzburg eine Registrierungspflicht ein. Lokale, die keine Daten erheben, müssen zusperren.

Die Maßnahmen gelten ab 17. Oktober, 0 Uhr, bis 1. November, 24 Uhr.

Der Tennengau nimmt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 352,8 Fällen je 100.000 Einwohner (Stand Mittwochnachmittag) österreichweit mit deutlichem Abstand die unrühmliche Spitzenposition ein. Bereits seit Dienstag gilt in dem Bezirk unter anderem ein Verbot von Veranstaltungen und Privatpartys außerhalb des Wohnraums.