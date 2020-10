Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Neue Maßnahmen: Bereits Sonntagnachmittag appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sich wieder an die Corona-Maßnahmen zu halten. Die aktuellen Zahlen seien „besorgniserregend“. In der Früh wird die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten über die aktuelle Situation beraten. Gegen 10.30 Uhr soll dann eine Pressekonferenz folgen. Die Vermeidung eines zweiten Lockdowns ist erklärtes Ziel. Mehr dazu [premium]

Längst überfällig: Eine Rede wie jene von Sebastian Kurz am Sonntag war längst überfällig. Er betonte, dass jeder Einzelne etwas beitragen muss, damit das Gesundheitssystem nicht an die Kapazitätsgrenzen stößt. Alles andere wäre fatal, schreibt Kollegin Stefanie Kompatscher in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Illegale Party-Hotspots: Hinter vielen Clubtüren herrscht eine Parallelwelt. So als würde das Virus gar nicht existieren und bei der Türe Halt machen. Hunderte Beamte versuchen gegen die illegalen Partys vorzugehen. Christine Imlinger über die Razzien und Schwerpunktkontrollen. Mehr dazu [premium]

Sondierungsgespräche in Wien. Den Auftakt der Sondierungsgespräche macht ein rot-pinkes Treffen. Der Vorsitzende der SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, und sein Verhandlungsteam empfangen am Nachmittag Vertreter der NEOS. Am Dienstag folgt ein Gespräch mit den Grünen, am Mittwoch wird mit der ÖVP sondiert. Die Reihung hat laut Ludwig rein terminliche und keine inhaltlichen Gründe. Mit der FPÖ wird es kein Treffen geben.

Kriege im Weltraum: Die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedsstaaten wollen am Donnerstag den Aufbau eines Space Center ankündigen. Es soll an das Luftwaffenoberkommando der Nato m rheinland-pfälzischen Ramstein angegliedert werden und vor allem als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen.

Corona und das Geld: Die Herbstferien stehen bevor, und vielleicht doch noch ein Winterurlaub: Grund genug, sich die aktuellen Regeln rund um Reisen, Quarantäne und Entgeltfortzahlung in Erinnerung zu rufen. Mit dieser Pandemie sind aber auch weitere finanzielle Implikationen für Erwerbstätige und Familien verbunden. Worauf müssen Arbeitnehmer und Familien achten? Was ist jetzt finanziell riskant – und welche Erleichterungen gibt es, erklärt Kollegin Christine Kary zusammen. Mehr dazu [premium]

Startschuss für den e-Impfpass: Der elektronische Impfpass geht in die Pilotphase. Die rechtliche Grundlage wurde dafür per Novelle im Gesundheits-Telematikgesetz geschaffen. Mehr dazu.

15 Tage bis zur US-Wahl: Der Präsident hält mehrere Rallyes pro Tag ab. Biden macht sich vergleichsweise rar und kauft stattdessen Werbezeiten im TV. Seine Kampagne hat um 181 Millionen Dollar mehr auf der hohen Kante, schreibt unser Korrespondent Stefan Riecher in seiner täglich bis zur Wahl erscheinenden Morning Post. Mehr dazu [premium]

Der Morgenticker zum Mitlesen: