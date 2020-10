Wie sich Österreich gegen einen zweiten Lockdown stemmt

Die Ermittlung und Absonderung der Kontaktpersonen von Infizierten wird effizienter, Beatmungen finden nicht mehr nur auf Intensivstationen statt, Erkrankte bleiben so lang wie möglich zu Hause.

Das hohe Niveau der Neuinfektionen hält an. 2456 positive Tests wurden am Montag binnen 24 Stunden gemeldet – ein leichter Rückgang gegenüber Sonntag mit 2782 bestätigten Fällen. Allerdings werden an Wochenenden üblicherweise weniger Tests durchgeführt und ausgewertet, erst am Samstag registrierten die Behörden mit 3614 Neuinfektionen einen neuen Rekordwert.