Macron über Terror in Wien: „Wir werden nicht nachgeben“

Der Präsident bekundet Solidarität mit Österreich. Frankreich war in den vergangenen Jahren immer wieder Schauplatz von Attentaten.

Nachrichten wie jene aus Wien wühlen auch Frankreich auf. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bekundete seine Solidarität mit Österreich. Auf Deutsch und auf Französisch twitterte er: „Wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer der Österreicher nach einem Attentat in ihrer Hauptstadt Wien. Nach Frankreich ist es nun ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben.“

Die Nation hat erst in den vergangenen Wochen mehrere Anschläge erlebt. Erst vor wenigen Tagen hatte ein junger Mann aus Tunesien, offenbar eingereist mit einem Flüchtlingsboot, drei Menschen in der südfranzösischen Stadt Nizza niedergestochen.

Nur zwei Wochen davor hatte ein junger Tschetschene in einem Vorort von Paris den Lehrer Samuel Paty wegen der Mohammed-Karikaturen brutal enthauptet. Und am 25. September hatte ein Pakistaner vor den früheren Büros der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ zwei Menschen mit einem Fleischerbeil schwer verletzt. Das alles waren mutmaßlich islamistisch-extremistische Anschläge. In Frankreich herrscht seitdem „höchste Alarmstufe“. Nachdem Macron nach dem Mord an Paty die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung der umstrittenen Mohammed-Karikaturen verteidigt hatte, kam es in muslimischen Ländern zu Protesten gekommen. Vor der französischen Botschaft in der indonesischen Hauptstadt Jakarta demonstrierten erst am Montag rund 400 Menschen. Tausende Muslime protestierten auch in Bangladesch.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. „So wie in Frankreich einige sagen ,kauft keine türkischen Marken', richte ich mich an meine Nation: Achtet nicht auf französisch gekennzeichnete Waren, kauft sie nicht.“

Frankreich rechnet schon lange mit weiteren Anschlägen. Das Land befinde sich in einem „Krieg gegen die islamistische Ideologie“, wie Innenminister Gerald Darmanin erst kürzlich sagte. Deshalb werde es weitere Vorfälle wie „diese schrecklichen Angriffe“ geben.

Erinnerungen an 2015

Vor allem der brutale Mord am Lehrer Paty hatte Frankreich geschockt. Er war laut Ermittlern von einem 18-Jährigen getötet worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Seine Leiche war enthauptet aufgefunden worden.

Die brutale Tat wühlte jahrelange Wunden auf: Im Jänner 2015 hatten zwei mit dem Terrornetzwerk al-Qaida liierte Terroristen die Redaktion von der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ gestürmt, dort elf Menschen getötet und auf der Flucht noch einen Polizisten erschossen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2020)