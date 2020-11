Steigende Corona-Zahlen: Contact Tracing vor Zusammenbruch

In Oberösterreich können nur noch 27 Prozent der bestätigten Neuinfektionen einer Quelle zugeordnet werden. Österreichweit sind es 43 Prozent. Der Großteil der Cluster wird nach wie vor in Haushalten entdeckt.

Durch die seit Wochen steigende Zahl an Neuinfektionen (am Donnerstag wurde mit 7416 bestätigten Fällen binnen 24 Stunden erneut ein neuer Höchstwert gemeldet) hat sich das Coronavirus in der Bevölkerung derart stark ausgebreitet, dass das Contact Tracing – also die Ermittlung, Testung und gegebenenfalls Isolierung der Kontaktpersonen von Infizierten – vor dem Zusammenbruch steht. Der Anteil der bestätigten Fälle, die einer konkreten Quelle zugeordnet werden können, ist in vielen Regionen massiv gesunken, wie aus aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hervorgeht.