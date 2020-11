Musiksalon Nr. 4: Frauenpower, musikalisch

Wie kommen Klassik-Freunde durch den Lockdown? Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz gibt täglich Tipps - basierend auf dem abgesagten Konzert- und Opernprogramm.

Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz lässt Tag für Tag Revue passieren, was auf dem Programm gestanden wäre - und gibt Tipps, was bei Klassik-Freunden daheim auf dem Programm stehen könnte: Neue CDs, Streaming-Empfehlungen, die besten DVD-Produktionen von Opern und Konzerten. So kommen Sie "klassisch" durch einen veranstaltungsfreien November.

6. November: Clara Schumann, Muse und Genie

Die Digitaltechnik macht's möglich: Zwar müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, aber ohne Publikum darf man musizieren. Andernfalls hätte die Uraufführung des neuesten Werks von Sofia Gubaidulina noch einmal verschoben werden müssen. Sie war schon vor längerer Zeit geplant, aber dann wurde die Partitur nicht rechtzeitig fertig. Dann sollte Christian Thielemann "Der Zorn Gottes" mit seiner Staatskapelle Dresden bei den Osterfestspielen herausbringen.

Die aber fielen dem ersten Lockdown zum Opfer. Mitten im zweiten spielt aber nun das RSO Wien Gubaidulinas Novität unter Oksana Lyniv. Der Livestream der Uraufführung ist unter www.wienmodern.at am Freitag ab 20 Uhr abrufbar.

Zur selben Stunde hätte freilich im Gläsernen Saal einige Meter tiefer ebenfalls eine Uraufführung stattfinden sollen: Das Trio Frühstück hätte Anja Plaschgs "Stars_inter_view. Lieder für Frühstück mit Seife" gespielt, umrahmt von einem Werk von Olga Neuwirth und dem Klaviertrio aus der Feder von Clara Schumann (1847). Zumindest mit einer Betrachtung von Clara Schumanns Schaffen wollen wir der nun verhinderten weiblich-musikalischen Initiative ein digitales Pendant schaffen: Im "Musiksalon" erklingen heute ausschließlich Werke von Clara Schumann, die nicht nur Robert Schumanns Muse war, sondern auch die Lebensfreundin von Johannes Brahms - obwohl ihr Vater die Verbindung seiner Tochter mit seinem ehemaligen Klavierschüler Schumann jahrelang erbittert zu hintertreiben versucht hat: Clara wurde die Muse großer Männer - und selbst eine bedeutende Komponistin. So konnte Robert Schumann drei ihrer Lieder in einen eigenen Liederzyklus einschmuggeln, ohne dass jemand das bemerkt hätte...

Ihre ersten Werke entstanden sogar noch lange vor der Verbindung mit dem älteren Komponisten-Kollegen. Das Klavierkonzert schrieb Clara schon als Vierzehnjährige!

Wir hören Ausschnitte aus dem Klavierkonzert in a-Moll op. 7 mit Ragna Schirmer und der Staatskapelle Halle unter Ariane Mathiakh (Berlin Classics), die Etüde in As-Dur WoO 4, gespielt von Christine Harnisch (Warner), "Liebst du um Schönheit" (Nr. 4 aus: "Gedichte an den Liebesfrühling" op. 37 von Robert Schumann auf einen Text Friedrich Rückerts, arrangiert und gesielt von Anneleen Lenaerts und Dionis Grammenos (Warner) sowie das Scherzo (Tempo di Minuetto) aus dem Klaviertrio in g-Moll op. 17 (1846) - allerdings gespielt von den drei Herren des Beaux Arts Trios (Decca).