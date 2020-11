Umbau in der Wiener VP: Wer am Dienstag aufsteigt

Alle türkisen Spitzenjobs werden neu vergeben – ausgenommen natürlich der Job von Finanzminister Gernot Blümel. Dabei gibt es einige Überraschungen.

Während alle Augen auf die rot-pinke Rathauskoalition gerichtet sind, die am Dienstag präsentiert wird, ist bei der wichtigsten Oppositionspartei einiges in Bewegung. Und das soll ebenfalls am Dienstag offiziell bekannt gegeben werden. Dabei geht es um nichts weniger als den großflächigsten personellen Umbau der Wiener VP seit Finanzminister Gernot Blümel Parteichef wurde. Denn alle türkisen Spitzenjobs werden neu vergeben – ausgenommen natürlich Blümels Job.



„Die Presse“ bringt exklusiv die Personalrochaden, die nach dem türkisen Erfolg bei der Wien-Wahl am Dienstag verkündet werden. Und die von mehreren, voneinander unabhängigen ÖVP-Seiten bestätigt werden (ein offizielles Kommentar dazu soll es erst am Dienstag geben).

Der Klubchef

Den Anfang macht der bisherige nicht amtsführende VP-Stadtrat Markus Wölbitsch. Wie „Die Presse“ als erstes Medium exklusiv berichtet hatte, steigt er zum Klubobmann des auf 22 Mandate stark gewachsenen VP-Klubs im Rathaus auf. Er steuert damit die türkise Oppositionspolitik im Rathaus. Dem Vernehmen nach hatte Blümel etwas gezögert bei dieser Entscheidung - gibt es doch parteiintern einigen Widerstand gegen Wölbitsch. Allerdings drängte sich niemand anderer aus der Wiener VP auf.

Die ÖVP-Stadträtinnen

Die ÖVP hat seit der Wien-Wahl auch Anspruch auf zwei nicht amtsführende Stadträte – besser gesagt: Stadträtinnen. Die erste ist Blümels türkise Parteimanagerin, Bernadette Arnoldner. Sie wird damit für die Organisation des erfolgreichen türkisen Wahlkampfs belohnt.

Die zweite türkise Stadträtin wird Isabelle Jungnickel. Sie ist eine enge Vertraute des türkisen City-Bezirkschef Markus Figl. Sie war fünf Jahre Bezirksrätin in der Inneren Stadt, dazu noch Figls Stellvertreterin als Bezirksvorsteherin. Die begeisterte Sportlerin studierte an der WU Handelswissenschaften und ist im Immobilienbereich tätig.

Landtagspräsident und Gemeinderats-Vorsitzende

Die größte Überraschung ist Manfred Juraczka. Der Vorgänger von Gernot Blümel als Wiener VP-Chef wird zweiter Landtagspräsident. Heiß umkämpft war am Wochenende noch der Posten als zweite Gemeinderatsvorsitzende. Um diesen rittern derzeit Ex-Klubchefin Elisabeth Olischar und die Obfrau des Wiener Seniorenbundes, Gemeinderätin Ingrid Korosec. In der VP rechnet man damit, dass sich Olischar bis Dienstag durchsetzen wird.

