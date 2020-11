Gastronomie für zu Hause: Mörwalds Markthalle

Toni Mörwald teilt sein Produzenten-Netzwerk und eröffnet eine Markthalle in Feuersbrunn.

Dieser Tage muss die Gastronomie zu uns nachhause kommen. Entweder in Form der vielen Liefer- oder Abholservices, die an dieser Stelle vermehrt vorgestellt worden. Oder indem man selbst - unter Anleitung der Profis - zu Hause kocht. Spitzenkoch Toni Mörwald hat dafür einen kleinen Lebensmittelmarkt namens Markthalle ins Leben gerufen. In einem alten Kaufhaus in Feuersbrunn werden jeden Freitag und Samstag Produkte und Lebensmittel direkt von den Produzenten, die ansonsten Mörwalds Restaurants beliefern, angeboten. „Das Sortiment umfasst regionale landwirtschaftliche Produkte wie Eier von glücklichen Hühnern, Obst & Gemüse genauso wie Teile von Wild, Lamm und andere Fleischspezialitäten, Süß- und Seefische aus nachhaltiger Produktion, Brot, Milchprodukte und weitere Zutaten für Ihre Alltags- und Festtagsküche zu Hause“, so Mörwald. So gibt es etwa heimischen Trüffel von Renate und Alex Bauer sowie Doris Rosa Kriegsherr, frisches Wildfleisch und Wildprodukte von Thomas Hiermann oder Käse aus der Käsehütte Stix.

Mörwald Markthall: Große Zeile 11, 3483 Feuersbrunn am Wagram, Tel.: 02738/2298-0, markthalle@moerwald.at, Öffnungszeiten: Freitag 14-19 Uhr, Samstag 10-14 Uhr



Außerdem bietet Mörwald in Wien und Feuersbrunn auch weiterhin sein Abholservice an.