Musiksalon Nr. 17: Nach dieser Premiere kamen die Nazis

Neu auf DVD: „Frühlingsstürme“ von Jaromir Weinberger. In dieser „Letzten Operette der Weimarer Republik“ sangen Jarmila Novotna und Richard Tauber die Premiere - wenig später übernahm Hitler die Macht und das Werk wurde verboten.

Zwar kam es schon während der Reprisen dieser „Frühlingsstürme“ im Februar 1933 zu antisemitischen Protesten - und hinter der Szene spielten sich tumulartige Auseinandersetzungen ab, denn das Buffopaar, das sich auf der Bühne innig zu lieben hatte, bestand aus einer glühenden Nationalsozialistin und einem Juden!

20. November: Operettenglanz, 5 vor 12

Barrie Kosky hat in der Komischen Oper Berlin im Frühjahr 2020 die „Frühlingsstürme“ aus ihrem Winterschlaf befreit - und man erlebt jetzt via DVD (Naxos) ein effektvolles Stück aus der Werkstatt eines Meisters, der vor 1933 auch als Opernkomponist und in den Konzertsälen höchst erfolgreich war, aber im amerikanischen Exil nicht Fuß fassen konnte und vermutlich 1967 Selbstmord beging.

Vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten gelang Jaromir Weinberger nicht nur mit den „Frühlingsstürmen“ ein sensationeller Erfolg. Auch seine Oper „Schwanda, der Dudelsackpfeifer“ wurde viel gespielt und galt als Kassenschlager.

Böhmische Polkas und raffinierte Fugen

Als Schüler Max Regers beherrschte Weinberger auch die kontrapunktische Satzkunst perfekt - und es gelang ihm, volksliedartige Schlichtheit mit komplexer Mehrstimmigkeit zu verquicken. Im Musiksalon hören wir nicht nur, wie rasch die Vermarktungs-Industrie Anfang 1933 auf Touren kam: Richard Tauber hat mehrere Nummern aus den „Frühlingsstürmen“ für Schallplatten eingespielt. Und zwar an der Seite seiner Lebenspartnerin Mary Losseff, die bald nach der Premiere die weibliche Hauptpartie übernahm, weil die Novotna zum einen in Max Reinhardts letzter Berliner Produktion engagiert war - und überdies nicht mit Kritik an Hitlers Partei gespart hatte.

Wir hören auch, wie Jaromir Weinberger Tänze seiner böhmischen Heimat mit einer durchaus zeitgemäßgen Harmonik zu vereinen wusste. Wir hören auch einen Monolog aus der großen Oper „Wallenstein“, eindrucksvoll gestaltet von Roman Trekel (cpo), die Polka aus dem „Schwanda“, dirigiert von Fritz Reiner (Sony) und - gespielt vom Deutschen Symphonieorchester Berlin unter Gerd Albrecht - den Schluss der im amerikanischen Exil komponierten „Passacaglia“ für Orgel und Orchester (Capriccio), die zu den berauschendsten Final-Konstruktionen der spätesten Romantik gehört.