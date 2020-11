Wie Sie Stress mit einem Lächeln ein Schnippchen schlagen können

selbst-bewusst führen #46. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Bluthochdruck oder ein strahlendes Lächeln.

Kennen Sie das, wenn rund um Sie herum nur mehr alle genervt und gestresst sind und Sie sich langsam anstecken lassen, und am liebsten laut losbrüllen würden?

Die Menschen um Sie herum den Tunnelblick aufhaben und statt am Wochenende ein paar Minuten die Natur in Ruhe genießen, permanent mit irgendwelchen Generalsekretären telefonieren müssen, und sie platzen könnten?

Mein Tipp:

Die beste Reaktion darauf: Beim Atmen sanft zu lächeln! Denn diese Methode entspannt in Sekunden alle Muskeln des Körpers.

Probieren Sie es aus, üben Sie zu Hause: Lächeln Sie einfach mal für sich selbst, sowohl mit dem Mund wie auch mit den Augen. Stellen Sie sich eine lustige Situation vor, wie zum Beispiel ein Hund immer wieder voll Vorfreude auf das nächste Leckerli vor Ihnen die lustigsten Übungen macht, sich dehnt und streckt und aufstellt. Atmen Sie bei diesen Gedanken immer tiefer und nehmen Sie wahr, wie sich beim Lächeln Zuversicht und Stimmung heben. Versuchen Sie nach einer Weile das Lächeln zu verinnerlichen und die gute Stimmung zu halten.

Üben Sie dieses Innere Lächeln, wo immer es geht: vor einem Telefonat, beim Kochen, bei der Arbeit, vor einer Online Besprechung.

Mit etwas Übung können Sie diese gute Stimmung auch für weniger angenehme Tätigkeiten und Gesprächspartner aufrecht erhalten – und bleiben entspannt!

Je öfter Sie bewusst lächeln, umso besser ist seine entspannende Wirkung!

Lächeln Sie so oft wie möglich!

Mehr zum Thema „Wie Dankbarkeit Ihr Gehirn verändert“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com