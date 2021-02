Die Opposition will Minister anklagen können

Die Ministeranklage gibt es nur auf dem Papier. Die SPÖ fordert sie nun als Minderheitsrecht. Die Grünen sind gesprächsbereit, warnen aber vor Inszenierungen.

„Wir sind dafür, dass die Ministeranklage ein Recht der parlamentarischen Minderheit wird“, erklärte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch auf Anfrage der „Presse“. Angesichts „der Performance dieser Regierung“ brauche es mehr Kontrollrechte. Am Donnerstag will Leichtfried seine Pläne auch in einer Pressekonferenz vorstellen. Der Anlass: Die Sozialdemokraten erwägen eine Ministeranklage von Margarete Schramböck (ÖVP) wegen ihres „Kaufhaus Österreich“. Aber auch rund um die Abschottung Tirols war zuletzt diskutiert worden, wann man einen Landeshauptmann anklagen könnte, wenn er nicht auf die Bundesregierung hört. Wozu aber ist eine Ministeranklage gut und was spricht für bzw. gegen eine Neugestaltung dieses Instruments?