Darf man Verständnis dafür haben, dass nun mehr gepfuscht wird?

Die Schwarzarbeit ist stark gestiegen. Offensichtlich wollen sich nicht alle Menschen auf den Staat verlassen. Über Moral und Gerechtigkeit in der Krise.

Seit gestern ist es amtlich: Die Kurzarbeit wird um weitere drei Monate verlängert. Und zwar ohne nennenswerte Einschränkungen. So sehr dieser Schritt für geschlossene Branchen wie den Tourismus oder den Kulturbereich nötig ist, so bedenklich ist dies für andere Wirtschaftszweige. Denn Sinn und Zweck der Kurzarbeit ist es eigentlich, den Menschen eine Perspektive und den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Für immer mehr Mitarbeiter wird die Kurzarbeit zu einer psychischen Belastung. „Die Leute wollen arbeiten“, sagt so ziemlich jeder Unternehmer. Und die Leute reagieren auf unterschiedliche Art auf diese Entwicklung.