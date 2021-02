Franz Matscher 1928-2021: Geburtshelfer des Staatsvertrags

Österreich verliert eine Persönlichkeit, die ihr Leben der Diplomatie, den Rechtswissenschaften und dem Menschenrechtsschutz gewidmet hat: Franz Matscher ist im 94. Lebensjahr verstorben.

Auf dem Foto von der Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 im Belvedere sieht man ihn als „gehobenen Statisten“, wie er später sagen sollte: Franz Matscher, damals im Auswärtigen Dienst engagiert, hatte als Dolmetscher für Außenminister Leopold Figl die Verhandlungen unterstützt und in der Nacht die Reinschrift des Vertragstextes diktiert. Am Donnerstag ist Franz Matscher 93-jährig in Wien verstorben.